Известный фотограф Макс Баттерворт обнародовал провокационные снимки некоторых знаменитостей во времена их бурной молодости. Папарацци смог запечатлеть в неприглядном виде даже членов королевской семьи.

Известный фотограф Макс Баттерворт обнародовалпровокационные снимки некоторых знаменитостей во времена их бурной молодости. Папараццисмог запечатлеть в неприглядном виде даже членов королевской семьи.Фотографии были сделаны в период с 2005 по 2008 год. Вобъектив камеры попали принцы Гарри и Уильям, а также Кейт Миддлтон. Тогда королевскиеотпрыски вели очень разгульный образ жизни, а незамужняя Кейт не собираласьстановиться герцогиней Кембриджской.Максу удавалось вылавливать знаменитостей именно в те моменты,когда они покидали ночной клуб или питейное заведение. После бурной вечеринки знаменитости не особо заботились о своем внешнем виде и вели себя болеераскрепощенно.Например Кейт Миддлтон запечатлена, как показалось на первый взгляд, пьяной, в очень растрепанномвиде. На фото будущая супруга принца в откровенном наряде, наклоняясь, заглядывает всалон автомобиля и обращается к таксисту.На другом снимке ее будущий муж принц Уильям сидит в машине.По выражению лица королевского наследника можно предположить, что он был сильнопьян, хотя, может быть, просто момент неудачный.Конечно же в объектив попал и принц Гарри. Завсегдатай поздних тусовоквыходил из ночного клуба, когда Баттерворт снял его на фотоаппарат. Отметим,что облаченный в футболку не по размеру и застиранные джинсы, Гарри большепоходит на малоимущего нежели на внука королевы.Также у Баттерворта засветились звезды, которых уже нет вживых: Эми Уайнхаус, Майкл Джексон и Принс. Каждый из снимков с ними несет всебе целую историю, сообщает .