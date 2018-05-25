Известный фотограф Макс Баттерворт обнародовал
провокационные снимки некоторых знаменитостей во времена их бурной молодости. Папарацци
смог запечатлеть в неприглядном виде даже членов королевской семьи.
Известный фотограф Макс Баттерворт обнародовал
провокационные снимки некоторых знаменитостей во времена их бурной молодости. Папарацци
смог запечатлеть в неприглядном виде даже членов королевской семьи.
Фотографии были сделаны в период с 2005 по 2008 год. В
объектив камеры попали принцы Гарри и Уильям, а также Кейт Миддлтон. Тогда королевские
отпрыски вели очень разгульный образ жизни, а незамужняя Кейт не собиралась
становиться герцогиней Кембриджской.
Максу удавалось вылавливать знаменитостей именно в те моменты,
когда они покидали ночной клуб или питейное заведение. После бурной вечеринки знаменитости не особо заботились о своем внешнем виде и вели себя более
раскрепощенно.
Например Кейт Миддлтон запечатлена, как показалось на первый взгляд, пьяной, в очень растрепанном
виде. На фото будущая супруга принца в откровенном наряде, наклоняясь, заглядывает в
салон автомобиля и обращается к таксисту.
На другом снимке ее будущий муж принц Уильям сидит в машине.
По выражению лица королевского наследника можно предположить, что он был сильно
пьян, хотя, может быть, просто момент неудачный.
Конечно же в объектив попал и принц Гарри. Завсегдатай поздних тусовок
выходил из ночного клуба, когда Баттерворт снял его на фотоаппарат. Отметим,
что облаченный в футболку не по размеру и застиранные джинсы, Гарри больше
походит на малоимущего нежели на внука королевы.
Также у Баттерворта засветились звезды, которых уже нет в
живых: Эми Уайнхаус, Майкл Джексон и Принс. Каждый из снимков с ними несет в
себе целую историю, сообщает .