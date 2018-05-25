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<a href="http://33live.ru/novosti/25-05-2018-v-volvo-rasskazali-kakie-novinki-privezut-v-rossiyu.html" target="_blank">В Volvo рассказали, какие новинки привезут в Россию</a> - В компании не намерены ограничивать российский рынок в количестве новинок: в ближайшее время ждем как минимум три новые модели.