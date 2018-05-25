В предстоящее воскресенье, 27 мая во Владимире состоится спортивно-экологическое мероприятие «Зеленый марафон».

В предстоящее воскресенье, 27 мая во Владимире состоится спортивно-экологическое мероприятие «Зеленый марафон». Из-за этого движение транспорта в районе Лыбедской магистрали будет ограничено. Проезд закроют с 8 утра и до 3 часов дня от пересечения с улицей Гагарина до перекрестка с Октябрьским проспектом и по Октябрьскому проспекту от пересечения с улицей Мира до улицы Дзержинского.Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Мира, Горького, Дзержинского, 2-й Никольской, Ильича, Гагарина.