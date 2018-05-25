На Леонтьевском кладбище Ярославля неизвестные вандалы надругались над могилами нескольких игроков местного хоккейного клуба Локомотив, погибших в авиакатастрофе в сентябре 2011 года. В частности, пострадало место последнего успокоения экс-капитана Локо Ивана Ткаченко.

На Леонтьевском кладбище Ярославля неизвестные вандалы надругались над могилами нескольких игроков местного хоккейного клуба "Локомотив", погибших в авиакатастрофе в сентябре 2011 года. В частности, пострадало место последнего успокоения экс-капитана "Локо" Ивана Ткаченко.Сообщение о происшествии оставила в одной из социальных сетей Елена Михеева, режиссер фильма погибшем хоккеисте: "Какие-то нелюди варварски вырвали цветы на могилах ребят , разворовали все, что приносили родственники, друзья и просто неравнодушные люди... Может кто видел, нельзя это оставлять безнаказанно. Такое происходит уже не в первый раз".Ткаченко вместе с некоторыми другими погибшими похоронили на Леонтьевском кладбище города, куда из года в год приходят родственники и друзья, а также сотни преданных болельщиков "Локо". Но нашлись люди, которые смогли посягнуть на место всеобщей скорби. Фильм об Иване Ткаченко выйдет к 7-й годовщине трагедии, Михеева сообщила сайту Progorod.Ru, что планирует провести открытые и закрытые показы картины Ярославле.