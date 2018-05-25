Женщина похитила золотую цепочку с крестиком.

21 мая текущего года следственным отделом ОМВД России по Юрьев-польскому району возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней жительницы города Юрьев-Польский по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в апреле текущего года подозреваемая приехала в дом бывшего сожителя, чтобы забрать свои вещи. Воспользовавшись ситуацией, женщина решила похитить золотую цепочку с крестиком стоимостью 25 тысяч рублей, принадлежащую 24-летнему сыну мужчины.После поступившего в дежурную часть заявления от потерпевшего сотрудники полиции установили местонахождение 30-летней местной жительницы. Подозреваемая в краже была задержана и дала признательные показания.Цепочку женщина продала, а крестик оставила себе.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Полицейские устанавливают, кому фигурантка реализовала цепочку.