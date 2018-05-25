Руководство регионального управления МЧС по Кемеровской области оказалось под следствием. Уголовное дело возбуждено в рамках расследования обстоятельств трагедии в торговом центре Зимняя вишня.

Руководство регионального управления МЧС по Кемеровскойобласти оказалось под следствием. Уголовное дело возбуждено в рамкахрасследования обстоятельств трагедии в торговом центре "Зимняя вишня".Дело возбудили в отношении начальника управления МЧС поКемеровской области Александра Мамонтова и руководителя отдела надзора ГригорияТерентьева. По мнению следствия, из-за их халатности в сгоревшем ТЦ "Зимняявишня" погибли люди.Как установили следователи, Мамонтов и Терентьев, которыедолжны были проверять, как соблюдаются требования пожарной безопасности приэксплуатации торгового центра, этого не делали. В частности, они не запланировалии не провели инспекцию в 2017 и в 2018 годах. В результате проявленной руководителями МЧС халатности 25марта в пожаре в здании ТРЦ погибли 60 человек, 37 из них – дети.Кроме халатности, Мамонтова обвиняют еще и в растрате. Установлено,что с июня 2015 по апрель 2018 года Мамонтов с использованием своего служебногоположения похитил около 2 миллионов рублей, которые принадлежали вверенному емуведомству. "Выявлена причастность Мамонтова и иных пока неустановленныхлиц к растрате денежных средств регионального управления", – заявили в Следственномкомитете.