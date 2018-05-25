Руководство регионального управления МЧС по Кемеровской
области оказалось под следствием. Уголовное дело возбуждено в рамках
расследования обстоятельств трагедии в торговом центре Зимняя вишня.
Руководство регионального управления МЧС по Кемеровской
области оказалось под следствием. Уголовное дело возбуждено в рамках
расследования обстоятельств трагедии в торговом центре "Зимняя вишня".
Дело возбудили в отношении начальника управления МЧС по
Кемеровской области Александра Мамонтова и руководителя отдела надзора Григория
Терентьева. По мнению следствия, из-за их халатности в сгоревшем ТЦ "Зимняя
вишня" погибли люди.
Как установили следователи, Мамонтов и Терентьев, которые
должны были проверять, как соблюдаются требования пожарной безопасности при
эксплуатации торгового центра, этого не делали. В частности, они не запланировали
и не провели инспекцию в 2017 и в 2018 годах. В результате проявленной руководителями МЧС халатности 25
марта в пожаре в здании ТРЦ погибли 60 человек, 37 из них – дети.
Кроме халатности, Мамонтова обвиняют еще и в растрате. Установлено,
что с июня 2015 по апрель 2018 года Мамонтов с использованием своего служебного
положения похитил около 2 миллионов рублей, которые принадлежали вверенному ему
ведомству. "Выявлена причастность Мамонтова и иных пока неустановленных
лиц к растрате денежных средств регионального управления", – заявили в Следственном
комитете.