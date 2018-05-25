На площадке Петербургского международного форума представители делегации Владимирской области встретились с генеральным директором компании «Верофарм» Еленой Бушберг.

На площадке Петербургского международного форума представители делегации Владимирской области встретились с генеральным директором компании «Верофарм» Еленой Бушберг. Темой общения стало стратегическое развитие этой компании на территории России и совместные стратегические проекты в 33-м регионе.В ходе встречи было отмечено, что запуск нового современного производственного комплекса «Верофарм» в поселке Вольгинском Владимирской области в конце 2016 года стал важным шагом на пути к дальнейшему развитию фармацевтической промышленности и увеличению совместного производства современных лекарственных препаратов.На сегодняшний день «Верофарм» - один из крупнейших заводов по выпуску онкологических лекарственных средств в России. Объем инвестиций в 2011-2017 годах составил около 7,4 млрд рублей.Завод полностью соответствует международным стандартам GMP — главным правилам надлежащей производственной практики лекарственных средств. Это значит, что все препараты, произведенные на предприятии, отвечают высочайшим современным критериям качества. Ежегодная мощность завода составляет более 40 млн штук цитостатиков и гормонов всех форм и более 40 млн штук нетоксичных лекарственных препаратов.В новом производственном корпусе на площади в 19 тысяч квадратных метров работают аналитическая и микробиологическая лаборатории, действуют 6 участков, выпускающих более 50 наименований лекарственных препаратов. Ассортимент продукции примерно на 60 процентов обеспечивает потребности отечественной онкологии в современных противоопухолевых препаратах по номенклатуре. На предприятии трудится 500 человек.На встрече было отмечено, что в настоящее время ведётся активная совместная работа, направленная на обеспечение российской фармацевтической отрасли и, в первую очередь, нового современного предприятия «Верофарм» во Владимирской области высококвалифицированными кадрами. Напомним, что в марте 2016 года компания «Верофарм» и Владимирский государственный университет подписали соглашение о начале сотрудничества в сфере профессиональной подготовки кадров. Основной целью сотрудничества является предоставление студентам ВлГУ возможности получения практических навыков и знаний, необходимых в работе на современном фармацевтическом производстве, посредством организации практики на заводе «Верофарм» и дополнительных образовательных курсов.