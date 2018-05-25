На сегодняшний день 33-й регион поставляет в Беларусь шоколадные и кондитерские изделия, альдегидные смолы и полиуретаны, стекольные изделия, пластмассовые покрытия для пола, стен и потолков.

Владимирская область развивает сотрудничество с Республикой Беларусь. На сегодняшний день 33-й регион поставляет в Беларусь шоколадные и кондитерские изделия, альдегидные смолы и полиуретаны, стекольные изделия, пластмассовые покрытия для пола, стен и потолков. В структуре импорта в настоящее время к ведущим товарным позициям относятся оптические, фотографические, измерительные, медицинские инструменты и аппараты, стекловолокно и изделия из него, электрические машины и оборудование, пластмассы и изделия из них, вата, войлок и фетр.В этом году товарооборот с Республикой продолжает расти. В настоящее время на территории Владимирской области работают 34 предприятия, учредительные капиталы которых полностью или частично состоят из белорусские инвестиций.Сотрудничество с Республикой Беларусь ведется и в научной сфере. Следует отметить победу в конкурсе фундаментальных научных исследований проекта международного научного коллектива, в составе которого были молодые ученые ВлГУ и Республики Беларусь. В настоящее время ВлГУ сотрудничает с ведущими университетами и научными организациями Беларуси.Участники встречи договорились продолжить работу по динамичному развитию регионального сотрудничества Владимирской области и Беларуси. Напомним, что прямые торгово-экономические отношения поддерживаются на основании заключенного соглашения между администрацией Владимирской области и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.Товары белорусского производства реализуются в значительной части объектов торговли 33-го региона. У нас широко представлены такие белорусские продукты питания, как молоко и молочная продукция, сыры, хлеб, мясо кур и уток, колбаса, кондитерские изделия, соль и бакалейные товары.Кроме того, в ряде городов и районов нашей области работают фирменные магазины по продаже продуктов питания от белорусских производителей. Владимирской областью отработана схема поставок в Республику Беларусь продовольственной и сельскохозяйственной продукции, экспорт которых в последние годы увеличивается.В сфере сельскохозяйственного производства взаимодействие осуществляется и в области механизации. На региональном уровне реализуются мероприятия по оказанию государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие производственно-технической базы. Программой предусматривается субсидирование затрат на приобретение техники и поставка продукции сельхозмашиностроения по договорам лизинга на льготных условиях через областную компанию «Владагролизинг».В результате совместной селекционной работы за последние 10 лет созданы и включены в Госреестр России и Беларуси разные сорта яровой пшеницы.Стороны также договорились проработать вопросы осуществления поставок в Республику Беларусь племенного молодняка крупного рогатого скота из племенных сельхозорганизаций 33-го региона, провести обмен опытом для повышения профессиональных знаний в области животноводства, расширить взаимодействие по вопросам развития семеноводства картофеля.