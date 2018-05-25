Сегодня, 25 мая в городе Владимире для более полутора тысяч выпускников одиннадцатых классов прозвенел последний школьный звонок.

По сложившейся традиции выпускники общеобразовательных учреждений города Владимира, их родные и близкие, педагоги торжественно отмечают волнующее событие.Ежегодно охрану общественного порядка в период проведения мероприятий, посвященных «Последнему звонку», обеспечивают сотрудники УМВД России по городу Владимиру и регионального УМВД совместно с заинтересованными ведомствами. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции будут находиться с выпускниками до завершения мероприятий.Дополнительно задействуются сотрудники ГИБДД и экипажи других наружных служб полиции, маршруты патрулирования которых приближены к местам проведения торжественных мероприятий.Работники торговых объектов предупреждены как об административной, так и об уголовной ответственности за продажу спиртных напитков несовершеннолетним.Напоминаем, что сегодня, 25 мая на основании постановления администрации города Владимира во время проведения городского праздника «Последний звонок» с 12.00 до 14.00 часов ограничено движение всех видов транспорта по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.Движение автотранспорта предусмотрено в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, улицам Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Луначарского и Усти-на-Лабе.