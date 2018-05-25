Октябрьский районный суд вынес постановление

Октябрьский районный суд вынес постановлениеВладимиро-Суздальский музей-заповедник оштрафовали на 500 тысяч рублей за разрушение памятника ЮНЕСКО Золотые ворота.Такое решение вынес Октябрьский районный суд. Иск подали в министерстве культуры РФ после инспекционной проверки в январе этого года. По мнению представителей, музей-заповедник не выполнил в достаточном объеме реставрационные работы.По всему периметру здания проверяющие обнаружили разрушение каменной кладки цоколя, также ступени лестниц имеют сколы, у одного из входов разрушен порог. На фасаде северной пристройки есть трещина в 15-20 мм. Полы в южной и северной пристройках, а также юго-западной башни земляные, покрытие пола утрачено. На территории имеется строительный мусор.На заседании защитник музея-заповедника Юлия Кувшинова не согласилась с вердиктом инспекции министерства. Она указала на то, что средства на реставрацию должны выделяться из бюджета. Сейчас на балансе музея находится 65 памятников архитектуры , семь из которые включены в список наследия ЮНЕСКО.Тем не менее, областной суд после подачи апелляции оставил решение о штрафе в силе.