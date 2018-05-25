Россия и Молдавия имеют одни исторические корни. Отношения Москвы и Кишинева развиваются, несмотря на позицию молдавского парламента, заявил на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Россия и Молдавия имеют одни исторические корни.Отношения Москвы и Кишинева развиваются, несмотря на позицию молдавскогопарламента, заявил на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном спикерГосдумы Вячеслав Володин.Беседаполитиков прошла на площадке Петербургского международного экономическогофорума. Володин отметил, что межпарламентские связи двух стран не настолькоконструктивны и динамичны."У нас есть достаточно хорошие отношения сотдельными молдавскими депутатами, но, если говорить в целом о парламентскомизмерении, нужно признать, что диалога нет", – констатировал он.Российскиедепутаты не нашли себе партнеров для выстраивания диалога, продолжилпредседатель Госдумы. "Однако обнадеживает то, что существуют такиеконтакты с президентом страны, потому что страны могут развиваться толькотогда, когда они выстраивают отношения, когда эти отношения базируются напринципах дружбы, открытости, невмешательства в суверенные делагосударств", – сказал Володин.Отношения ВладимираПутина с президентом Молдавии носят конструктивный характер и это развиваетотношения наших стран, невзирая на те проблемы, которые существуют из-занежелания ряда молдавских политиков выстраивать отношения с российским парламентом.Володинпоставил задачу сделать все, чтобы решения, которые принимаются президентамидвух стран, имели законодательное обеспечение. "Для нас Молдавия – этострана, которая в первую очередь имеет с нами общие исторические корни, и нетолько в прошлом, но и в настоящем является партнером", – добавил спикер.Он такжесказал, что рад видеть Игоря Додона на петербургском форуме, который, по оценкеВолодина, стал международной площадкой, на которой реализуются возможности дляподписания экономических соглашений и обсуждения самых разных вопросов.ВячеславВолодин принял участие в пленарном заседании форума. Он считает, что сегодняшний диалог может статьотправной точкой для выработки новых международных механизмов доверия.Напомним, чтоПетербургский международный экономический форум проходит с 24 по 26 мая.Мероприятия масштабной встречи объединены девизом "Создавая экономикудоверия".