Россия и Молдавия имеют одни исторические корни.
Отношения Москвы и Кишинева развиваются, несмотря на позицию молдавского
парламента, заявил на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном спикер
Госдумы Вячеслав Володин.
Россия и Молдавия имеют одни исторические корни.
Отношения Москвы и Кишинева развиваются, несмотря на позицию молдавского
парламента, заявил на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном спикер
Госдумы Вячеслав Володин.
Беседа
политиков прошла на площадке Петербургского международного экономического
форума. Володин отметил, что межпарламентские связи двух стран не настолько
конструктивны и динамичны.
"У нас есть достаточно хорошие отношения с
отдельными молдавскими депутатами, но, если говорить в целом о парламентском
измерении, нужно признать, что диалога нет", – констатировал он.
Российские
депутаты не нашли себе партнеров для выстраивания диалога, продолжил
председатель Госдумы. "Однако обнадеживает то, что существуют такие
контакты с президентом страны, потому что страны могут развиваться только
тогда, когда они выстраивают отношения, когда эти отношения базируются на
принципах дружбы, открытости, невмешательства в суверенные дела
государств", – сказал Володин.
Отношения Владимира
Путина с президентом Молдавии носят конструктивный характер и это развивает
отношения наших стран, невзирая на те проблемы, которые существуют из-за
нежелания ряда молдавских политиков выстраивать отношения с российским парламентом.
Володин
поставил задачу сделать все, чтобы решения, которые принимаются президентами
двух стран, имели законодательное обеспечение. "Для нас Молдавия – это
страна, которая в первую очередь имеет с нами общие исторические корни, и не
только в прошлом, но и в настоящем является партнером", – добавил спикер.
Он также
сказал, что рад видеть Игоря Додона на петербургском форуме, который, по оценке
Володина, стал международной площадкой, на которой реализуются возможности для
подписания экономических соглашений и обсуждения самых разных вопросов.
Вячеслав
Володин принял участие в пленарном заседании форума. Он считает, что сегодняшний диалог может стать
отправной точкой для выработки новых международных механизмов доверия.
Напомним, что
Петербургский международный экономический форум проходит с 24 по 26 мая.
Мероприятия масштабной встречи объединены девизом "Создавая экономику
доверия".