Спикер Госдумы высоко оценил дискуссии, проходящие на Петербургском международном экономическом форуме. Вячеслав Володин считает, что диалог на сегодняшнем пленарном заседании может стать отправной точкой для выработки новых международных механизмов доверия.

СпикерГосдумы высоко оценил дискуссии, проходящие на Петербургском международномэкономическом форуме. Вячеслав Володин считает, что диалог на сегодняшнем пленарномзаседании может стать отправной точкой для выработки новых международныхмеханизмов доверия."Пленарное заседание прошло очень продуктивно, потому что заявленная тема– базовая для развития не только экономики, но и политики", – сказал Володин.Он назвал очень важным тот факт, что обсуждение проходило с участием бизнесменови политиков.В Петербургприехали представители более 140 стран, были и лидеры ключевых государств,отметил спикер. "Диалог получился, потому что без этого разговора ообсуждать механизмы выработки доверия просто бесполезно", – убежден он.Глава Госдумы назвал нынешний форум отправной точкой для выработки решений имеханизмов, которые позволили бы России и всему миру развивать отношения."Потомучто сейчас – из-за шагов в первую очередь США – под сомнение поставлены базовыепринципы, которые существовали ранее", – указал Володин. По его словам, необходимобыло произвести перезагрузку."Мывидим, что наш президент, инициируя этот разговор в рамках форума, смог сделатьэто, и его поддержали главы других государств", – добавил спикер.Мы всепонимаем, что этот разговор необходим, потому что дубинкой махать можно, но,как вы понимаете, у нее есть две стороны.Говоря о политике санкций в отношении России, Володинсказал, что наша страна должна противостоять недружественной политикесдерживания со стороны стран Запада, одновременно сохраняя условия дляспокойного и уверенного ведения бизнеса."Президент Путин абсолютно правильно сказал, что этоможно охарактеризовать как футбол по правилам дзюдо. Нам нужно быть сильными ивыработать решения, которые позволяли бы, с одной стороны, противостоятьсанкциям, с другой стороны, создавать условия для привлечения инвестиций изащищать свой бизнес, свою экономику", -сказал Володин.Чем будет сильнее Россия, тем больше будутвызовы и тем больше к нам будут предъявлять всяческие претензии.По мнению руководителя Думы, этот тезис является показателемразвития, поэтому нам надо реагировать на санкции с умом, противостоять всемвызовам и атакам.Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании питерскогофорума, прокомментировал политику применения санкций. "Складывается ситуация вмире такая, что как бы все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбыдзюдо", – сказал глава государства. Интересная игра какая получается: этосовсем не футбол и не дзюдо. Это просто хаос, сделал вывод Путин.Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 24 по 26 мая.Мероприятия масштабной встречи объединены девизом "Создавая экономикудоверия".