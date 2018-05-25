Делегация Владимирской области обсудила вопросы развития молочного рынка с президентом «PepsiCo» в России Нилом Старроком. Общение состоялось в рамках Петербургского экономического форума.

Делегация Владимирской области обсудила вопросы развития молочного рынка с президентом «PepsiCo» в России Нилом Старроком. Общение состоялось в рамках Петербургского экономического форума.Отметим, что во Владимирской области «PepsiCo» представляет холдинговая компания «Ополье». Она является одним из крупнейших производителей молочных продуктов. Ежедневно эта компания принимает на переработку до 200 тонн молока от сельхозпроизводителей Владимирской области и соседних регионов. Предприятие выпускает широкий ассортимент молочной продукции. Общая численность сотрудников холдинговой компании «Ополье» - около 300 человек. В течение последних трех лет «PepsiCo» инвестировала в развитие предприятия Владимирской области около 500 млн рублей.Представители компании «PepsiCo» сообщили, что в ближайшие два года возможна дальнейшая модернизация и расширение производства с общим объемом инвестиций более 400 млн рублей.