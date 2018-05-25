Цель акции – призвать взрослых взять своего ребенка за руку перед переходом через проезжую часть дороги, обеспечив тем самым его безопасность.

На территории Владимирской области проходит профилактическая операция «Пешеход». В рамках данной операции сотрудники ГИБДД МО МВД России «Ковровский» совместно с учащимися городских школ № 10 и № 23 провели на самых аварийных пешеходных переходах, расположенных возле образовательных учреждений, акцию «Возьмите за руку ребенка!».Цель акции – призвать взрослых взять своего ребенка за руку перед переходом через проезжую часть дороги, обеспечив тем самым его безопасность.Изготовив трафарет с одноименной надписью, инспекторы ГИБДД пригласили школьников поучаствовать в акции, и самим оставить след перед пешеходным переходом, обратившись таким образом к родителям.Дети с удовольствием приняли участие в необычной акции, активно оставляли надписи, обсуждая между делом друг с другом различные дорожные ситуации. Ребята пообещали полицейским, что обязательно будут подавать родителям руку перед переходом через дорогу.Прохожие с удивлением разглядывали и оценивали работу. Многие согласились, что это далеко нелишнее напоминание пешеходам о соблюдении дорожной безопасности.В планах инспекторов ГИБДД продолжить профилактическую акцию и оставить аналогичную надпись перед каждым пешеходным переходом в городе Коврове и районе.