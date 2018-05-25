Признан виновным в хищении денежных средств под видом заключения кредитных договоров бывший начальник кредитно-депозитного отдела столичного банка...

«На основании материалов уголовного дела, расследованного ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, решением суда признан виновным в хищении денежных средств под видом заключения кредитных договоров бывший начальник кредитно-депозитного отдела столичного банка. Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Ранее сообщалось, что бывший председатель правления банка совместно с соучастниками заключал фиктивные кредитные договоры с организациями, которые не осуществляли коммерческую деятельность, не имели материально-технической базы и штата сотрудников.Таким образом, были похищены денежные средства учреждения в размере свыше 560 млн рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В 2017 году уголовное дело было направлено в Басманный районный суд г. Москвы, который признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде принудительных мер медицинского характера.Кроме того, в ходе расследования была установлена причастность к данному противоправному деянию начальника кредитно-депозитного отдела банка.В ноябре 2017 года уголовное дело в отношении него было направлено в Басманный районный суд г. Москвы. Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. В настоящее время приговор вступил в законную силу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53