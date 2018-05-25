Группа ВТБ и страховая Группа «СОГАЗ» достигли соглашения о продаже 100% СК «ВТБ Страхование». В рамках сделки Группа ВТБ в дополнение к денежной компенсации получает 10% акций объединенной ..

Группа ВТБ и страховая Группа «СОГАЗ» достигли соглашения о продаже 100% СК «ВТБ Страхование». В рамках сделки Группа ВТБ в дополнение к денежной компенсации получает 10% акций объединенной компании, которая будет работать под брендом «Согаз».Данная сделка является уникальной по масштабам и значимости для российского финансового рынка. В результате объединения двух лидеров появляется крупнейший игрок за всю историю российской страховой отрасли, отличающийся наивысшим уровнем финансовой устойчивости и имеющий наиболее сбалансированный страховой портфель.Объединенная компания будет обладать универсальной экспертизой во всех видах страхования. Помимо традиционно сильных для Страховой Группы «СОГАЗ» направлений, в частности, корпоративного и добровольного медицинского страхования, она получит лучшие компетенции Группы ВТБ в секторе банковского и розничного страхования.За счет интеграции профильных активов, входящих в периметр сделки, объединенная компания станет безусловным лидером в таком важном сегменте, как обязательное медицинское страхование, а также займет ведущие позиции в страховании жизни.Реализуемая сделка принесет существенный положительный эффект для обеих сторон. Стратегическое партнерство позволит Страховой Группе «СОГАЗ» расширить спектр предоставляемых услуг с использованием лучших практик Группы ВТБ. В свою очередь Группа ВТБ получит крупнейшего партнера, который обеспечит надежную страховую защиту клиентов.Суммарная начисленная премия страхового бизнеса Группы «СОГАЗ» и Группы ВТБ, исходя из финансовых показателей по МСФО за 2017 год, составляет около 280 млрд рублей, суммарные активы — 550 млрд рублей.Закрытие сделки планируется в третьем квартале 2018 года после получения всех необходимых согласований.