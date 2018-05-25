Сегодня девятиклассники сдают иностранный. Обязательные выпускные испытания по русскому языку и математике ученики напишут 29 мая и 5 июня соответственно.

Выпускники девятых классов начинают сдавать основные государственные экзамены. Так называемый ОГЭ необходим для поступления в колледж, пишет ТАСС. Если ученик остается в школе - для распределения в профильные классы. Сегодня девятиклассники сдают иностранный. Обязательные выпускные испытания по русскому языку и математике ученики напишут 29 мая и 5 июня соответственно. Еще два предмета они должны сдать по выбору.