Вице-премьер Виталий Мутко снова заговорил на английском языке. На этот раз на полях Петербургского международного экономического форума он пригласил иностранцев на чемпионат мира по футболу.

Вице-премьер Виталий Мутко снова заговорил на английскомязыке. На этот раз на полях Петербургского международного экономического форумаон пригласил иностранцев на чемпионат мира по футболу."Добро пожаловать, welcome to Russia", – сказал чиновник,отвечая на вопрос иностранного гостя о готовности страны к мундиалю. По словамвице-премьера, Россия полностью готова к проведению чемпионата, сообщает ."Вся инфраструктура, стадионы, тренировочные площадки,отели, базы размещения команд полностью завершены и будут переданы оргкомитетуи ФИФА для организации проведения чемпионата мира, поэтому мы абсолютноготовы", – отчитался Мутко на русском.В новом правительстве Виталий Мутко отвечает застроительство и развитие регионов. Напомним, что он давно изучает английскийязык. На одном из последних заседаний Госсовета президент Владимир Путинподарил Мутко самоучитель английского языка.Впервые Виталий Мутко продемонстрировал всему миру своизнания английского в конце 2010 года. Тогда, занимая должность министра спорта,он выступил с речью в Цюрихе, передает .Мутко представлял тогда российскую заявку направо принимать чемпионат мира по футболу. Речь была произнесена с ярковыраженным русским акцентом, из-за чего приобрела популярность в Сети.Площадки питерского форума, который проходит в Северной столице с 24 по 26 мая –хорошее место для самосовершенствования знаний английского. Сюда приехалитысячи гостей из 120 стран мира, международный язык общения для многих –английский. Мероприятия форума объединены девизом "Создавая экономикудоверия".