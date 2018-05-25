Вице-премьер Виталий Мутко снова заговорил на английском
языке. На этот раз на полях Петербургского международного экономического форума
он пригласил иностранцев на чемпионат мира по футболу.
Вице-премьер Виталий Мутко снова заговорил на английском
языке. На этот раз на полях Петербургского международного экономического форума
он пригласил иностранцев на чемпионат мира по футболу.
"Добро пожаловать, welcome to Russia", – сказал чиновник,
отвечая на вопрос иностранного гостя о готовности страны к мундиалю. По словам
вице-премьера, Россия полностью готова к проведению чемпионата, сообщает .
"Вся инфраструктура, стадионы, тренировочные площадки,
отели, базы размещения команд полностью завершены и будут переданы оргкомитету
и ФИФА для организации проведения чемпионата мира, поэтому мы абсолютно
готовы", – отчитался Мутко на русском.
В новом правительстве Виталий Мутко отвечает за
строительство и развитие регионов. Напомним, что он давно изучает английский
язык. На одном из последних заседаний Госсовета президент Владимир Путин
подарил Мутко самоучитель английского языка.
Впервые Виталий Мутко продемонстрировал всему миру свои
знания английского в конце 2010 года. Тогда, занимая должность министра спорта,
он выступил с речью в Цюрихе, передает .
Мутко представлял тогда российскую заявку на
право принимать чемпионат мира по футболу. Речь была произнесена с ярко
выраженным русским акцентом, из-за чего приобрела популярность в Сети.
Площадки питерского форума, который проходит в Северной столице с 24 по 26 мая –
хорошее место для самосовершенствования знаний английского. Сюда приехали
тысячи гостей из 120 стран мира, международный язык общения для многих –
английский. Мероприятия форума объединены девизом "Создавая экономику
доверия".