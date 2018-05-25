Российские звезды высказались по поводу развода лидера
группировки Ленинград Сергея Шнурова с женой Матильдой. Кто-то сочувствует
распаду семьи, а кто-то уверен, что это провокация или шутка.
Российские звезды высказались по поводу развода лидера
группировки "Ленинград" Сергея Шнурова с женой Матильдой. Кто-то сочувствует
распаду семьи, а кто-то уверен, что это провокация или шутка.
Продюсер Иосиф Пригожин заявил журналистам: "Если бы мы с
Валерией, не дай Бог, разводились, шок был бы ярче и больше". А после добавил,
что развод – это, конечно, "всегда плохо".
Пригожин предположил, что Сергей, на пару со своей
возлюбленной, могли просто предоставить общественности утку для привлечения
внимания, пишет . "Они вообще хайповые ребята, может быть, решили приколоться",
– отметил он.
Однако добавил, что если эта информация окажется правдой, то
он жалает им разойтист по-человечески. "Мне нравится Матильда, мне нравится
Сергей, они очень умные люди, цивилизованные. Я надеюсь, что их развод будет
цивилизованным", – выразил свои симпатии Иосиф.
Бывшая солистка "Ленинграда" Юлия Коган не сразу поверила в
расставание Сергея и Матильды. "Конечно, такое могло быть. Все разводятся. Что
они, не люди, что ли?", – помолчав, ответила Юлия Коган и добавила, что "такими
вещами обычно не шутят".
Друг Сергея Шнурова музыкант Станислав Барецкий уверен, что
эта новость – фейк. "Шнур утку запустил очередную. Просто Сергей любит иногда
подергать ниточки про свою персону, поэтому сделал такой вброс по поводу
развода", – уточнил приятель певца.
"Они – два медведя в одной берлоге. Но если бы было что-то
серьезно, я бы уже знал об этом, поэтому считаю, что это вброс со стороны
Шнура, чисто постебаться над своими фанатами. Сейчас все это начнут обсуждать",
– сообщил Борецкий телеканалу "360". Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, узнав, что супруги расходятся,
посоветовал всем не лезть в душу к Шнурову и оставить в покое его личную жизнь,
сообщает .
Напомним, что сегодня, 25 мая, Лидер группы
"Ленинград" Сергей Шнуров сделал важное заявление в социальной сети Instagram. Певец
сообщил, что оформил развод со своей супругой, танцовщицей и бизнес-леди
Матильдой.