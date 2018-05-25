Российские звезды высказались по поводу развода лидера группировки Ленинград Сергея Шнурова с женой Матильдой. Кто-то сочувствует распаду семьи, а кто-то уверен, что это провокация или шутка.

Российские звезды высказались по поводу развода лидерагруппировки "Ленинград" Сергея Шнурова с женой Матильдой. Кто-то сочувствуетраспаду семьи, а кто-то уверен, что это провокация или шутка.Продюсер Иосиф Пригожин заявил журналистам: "Если бы мы сВалерией, не дай Бог, разводились, шок был бы ярче и больше". А после добавил,что развод – это, конечно, "всегда плохо".Пригожин предположил, что Сергей, на пару со своейвозлюбленной, могли просто предоставить общественности утку для привлечениявнимания, пишет . "Они вообще хайповые ребята, может быть, решили приколоться",– отметил он.Однако добавил, что если эта информация окажется правдой, тоон жалает им разойтист по-человечески. "Мне нравится Матильда, мне нравитсяСергей, они очень умные люди, цивилизованные. Я надеюсь, что их развод будетцивилизованным", – выразил свои симпатии Иосиф.Бывшая солистка "Ленинграда" Юлия Коган не сразу поверила врасставание Сергея и Матильды. "Конечно, такое могло быть. Все разводятся. Чтоони, не люди, что ли?", – помолчав, ответила Юлия Коган и добавила, что "такимивещами обычно не шутят".Друг Сергея Шнурова музыкант Станислав Барецкий уверен, чтоэта новость – фейк. "Шнур утку запустил очередную. Просто Сергей любит иногдаподергать ниточки про свою персону, поэтому сделал такой вброс по поводуразвода", – уточнил приятель певца."Они – два медведя в одной берлоге. Но если бы было что-тосерьезно, я бы уже знал об этом, поэтому считаю, что это вброс со стороныШнура, чисто постебаться над своими фанатами. Сейчас все это начнут обсуждать",– сообщил Борецкий телеканалу "360". Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, узнав, что супруги расходятся,посоветовал всем не лезть в душу к Шнурову и оставить в покое его личную жизнь,сообщает .Напомним, что сегодня, 25 мая, Лидер группы"Ленинград" Сергей Шнуров сделал важное заявление в социальной сети Instagram. Певецсообщил, что оформил развод со своей супругой, танцовщицей и бизнес-ледиМатильдой.