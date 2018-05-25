Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Нью-Йорк Айлендерс Николай Кулемин летом подпишет контракт с магнитогорским Металлургом. Официально об этом будет объявлено после 1 июля, когда у форварда истечет контракт с Айлендерс и в НХЛ откроется рынок свободных агентов.

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Николай Кулемин летом подпишет контракт с магнитогорским "Металлургом". Официально об этом будет объявлено после 1 июля, когда у форварда истечет контракт с "Айлендерс" и в НХЛ откроется рынок свободных агентов.Зарплата 31-летнего Кулемина в магнитогорском клубе составит 200 миллионов рублей, сообщает Чемпионат.com. Из них 180 млн — базовая часть, а 20 млн — бонусы. В прошедшем сезоне НХЛ Кулемин выходил на лед только в 13 матчах, после чего получил тяжелую травму.