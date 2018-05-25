Ольга Кабо дала откровенное интервью. Популярная актриса впервые рассказала о том, почему ее юная дочь живет отдельно, и раскрыла подробности конфликта своего мужа с наследницей.

Ольга Кабо дала откровенное интервью. Популярная актриса впервые рассказала о том, почему ее юная дочь живет отдельно, и раскрыла подробности конфликта своего мужа с наследницей.Ольга Кабо счастливо замужем за бизнесменом Николаем Разгуляевым. В 2012 году артистка подарила ему сына Виктора. Кроме того, у Ольги есть 19-летняя дочь Татьяна от первого брака. Со стороны семья выглядит гармоничной и счастливой, однако в свежем интервью Ольга Кабо призналась, что это не так.Актриса сообщила, что Татьяна так и не приняла ее мужа. Отметим, что Разгуляев появился в жизни Кабо, когда ее дочь была подростком. "Николай не сделал шага навстречу падчерице, да и Татьяна не пыталась наладить контакт. С нее, подростка в то время, конечно, меньший спрос. А муж должен был проявить терпение и мудрость. Но Николай никогда не воспитывал девочек (в первом браке у него сыновья) и многого не понимал в девичьей психологии. Кроме того, все свое внимание он сосредоточил на мне. Ну, что случилось, то случилось. Просто с какого-то момента я разделила свое общение с мужем и дочерью", – цитирует Ольгу Кабо .Интересно, что в настоящее время Татьяна живет отдельно. "Когда дочь поступила в РАТИ, мы решили, что ей удобнее жить в столице. Зачем подвергать ее каждый день таким мучениям? То, что Танечка отделилась, мне кажется абсолютно правильным. В таком возрасте нужно попробовать жить самостоятельно, научиться распределять свой бюджет, вести хозяйство. Иногда Таня приглашает к себе в гости, и мне очень интересно наблюдать, как она волнуется, готовится, составляет меню. Это так трогательно! Моя девочка-белоручка, которую никто никогда не заставлял что-то делать по дому, оказывается, все умеет! В ней проснулась женщина. Вообще, мне кажется, такие навыки заложены в каждой из нас с рождения", – сделала вывод актриса.Вообще, Татьяна хотела стать балериной, но ее мечта так и не сбылась. Кабо объяснила: "У Тани в академии, к сожалению, не сложились отношения с учителями. А в балете, как в любом другом виде искусства, крайне важно, чтобы в тебя верил педагог".В Сети прокомментировали интервью Ольги Кабо, причем реакция читателей оказалась неоднозначной. "Танечка с г***, походу.. в 20 и ни с кем отношения не складываются, забавно) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Не понимаю как взрослый мужик не может наладить отношения с ребенком (тогда еще) хотя бы ради приличия, ради своей жены и ее спокойствия. Значит просто не хотел. Наверное, это ревность к прошлому браку. Или он такой самодур-жлобина", "а со стороны прям идеальная семья... снова вранье, тфу!" – высказались читатели.