Минстрой России будет работать в максимально открытом режиме и в постоянном диалоге, заявил новый глава ведомства Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что министерство станет министерством для людей и будет работать в формате открытых дверей.Ведомство планирует проанализировать региональные практики в сфере строительства и ЖКХ и намерено тиражировать наиболее успешные из них. Якушев отметил, что положительный практику, которая есть в регионах, важно учитывать и в работе федерального ведомства, говорится в сообщении пресс-службы Минстроя.Владимир Якушев был назначен министром строительства и ЖКХ 18 мая. На этом посту он сменил Михаила Меня, возглавлявшего ведомство с момента его основания в 2013 году.