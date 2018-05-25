В связи с грядущими проблемами продовольствия учёные возлагают большие надежды на злаковые культуры, в частности, на рис. Генетики ищут способы создания новых сортов, устойчивых к болезням, но этих мер может быть недостаточно. Согласно новой работе, рисовым плантациям угрожает ещё одна проблема – экологическое загрязнение. Да и качество отравленных углекислым газом злаков заметно страдает.

Рис – одна из важнейших сельскохозяйственных культур в мире, которая, кстати, была "одомашнена" несколько раз. Особенно большую популярность, как известно, рис имеет в Юго-Восточной Азии, где на него приходится до 76% калорий всего рациона местных жителей.В связи с грядущими проблемами продовольствия многие учёные возлагают большие надежды именно на эту злаковую культуру. Генетики давно начали повышать устойчивость риса к различным негативным факторам, в том числе они представили "суперрис", которому не страшны болезни.Однако и этих мер может оказаться недостаточно. Международная команда исследователей из Китая, Японии, Австралии и США сделала неутешительное заявление: в мире может наступить настоящий "рисовый кризис" из-за загрязнения атмосферы углекислым газом.Напомним, что ранее экологи зафиксировали рекордный уровень CO2 в атмосфере Земли. И его воздействие губительно сказывается на сельскохозяйственных культурах.Специалисты поясняют, что повышенные уровни парникового газа негативно влияют на белковый состав, а также снижают количество витаминов и микроэлементов в зёрнах риса. Потребление таких "отравленных" злаков может негативно отразиться на здоровье людей, поскольку питательная ценность риса продолжит снижаться.В ходе новой работы учёные отобрали образцы 18 сортов риса, произрастающего в Китае и Японии. Это страны, в которых уровни CO2 неуклонно ползут вверх из-за промышленных производств.Исследователи построили открытые теплицы, чтобы рис произрастал в естественных условиях, однако искусственным путём повысили уровни CO2 в воздухе над теплицами, выпуская газ из специальных труб. Концентрация углекислого газа в результате достигла 568-590 частей на миллион. Сегодня, напомним, этот показатель держится на уровне 410 единиц, однако темпы роста атмосферного загрязнения говорят о том, что уже к концу столетия он увеличится как раз до обозначенных цифр.Лабораторные тесты показали, что при высоких концентрациях углекислого газа в атмосфере содержание витаминов B1, B2, B5 и B9 в растении уменьшилось на 12-30%. Отмечается, что более всего снизились уровни витамина B9, также известного как фолат (так называют натуральную форму витамина, а его синтетический аналог известен во всём мире как фолиевая кислота). Известно, что дефицит витамина B9 наносит вред любому организму, однако больше всего от него страдают беременные женщины, их дети и даже внуки.Кроме того, количество белка в "отравленном" парниковым газом рисе упало на 10%. Также в злаках снизились уровни железа и цинка и других ценных микроэлементов.Исследователи сразу же поясняют одно противоречие, которое может возникнуть у каждого, кто знаком с термином фотосинтез. Напомним, этот химический процесс предполагает преобразование энергии света в энергию химических связей органических веществ. В том числе речь идёт и об углекислом газе. При росте его концентрации эффективность фотосинтеза действительно повышается, и растения могут быстрее расти.Однако это тот самый случай, когда количество не означает качество, рассказывает соавтор работы Льюис Зиска (Lewis Ziska) из Министерства сельского хозяйства США. Если бы речь шла об одной лишь продуктивности растений, тогда для них рост уровней углекислого газа в атмосфере стал бы безусловным плюсом. Но если говорить о полезности и питательной ценности этих же растений, то здесь факты говорят сами за себя.Команда также подчёркивает, что большинство предыдущих работ в этой области было сосредоточено на том, как экологические и климатические условия отражаются на росте культур. Например, было доказано, что из-за глобального потепления снижается урожайность пшеницы.Однако совсем мало внимания уделялось другой проблеме: питательной ценности натуральных продуктов "поколения антропогенных изменений". Эксперты уверены, что в этой области нужно проводить больше работ, чтобы детально проанализировать ситуацию и искать пути решения таких проблем.Кстати, спастись от продовольственного кризиса может помочь еда будущего – закуска из медузы, мясные продукты из насекомых, куриное мясо "из пробирки", а также "еда из электричества" и из природного газа.Научная статья по итогам исследования была опубликована в журнале Science Advances.