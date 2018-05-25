Ларису Пышонину перевели на постоянную работу в горсовет

Ларису Пышонину перевели на постоянную работу в горсоветЗаместителю Ольги Деевой будут платить 800 тысяч в год. Месячная зарплата составит около 67 тысяч рублей.Депутаты комитета местного самоуправления поддержали законопроект. С 1 июня Ларису Пышонину, заместителя председателя горсовета, переводят на постоянную работу. Чиновнику будут начислять деньги из сэкономленных бюджетных средств, что вызывает сомнения у местных жителей.Пышониной придется оставить работу директора по социальным вопросам в ГК «Монострой». Там за прошлый год она получила более 532 тысяч рублей.