Телеведущая Светлана Бондарчук после развода заметно помолодела. Видимо, наличие ухажера дает энергию 49-летней светской львице.

Телеведущая Светлана Бондарчук после развода заметнопомолодела. Видимо, наличие ухажера дает энергию 49-летней светскойльвице.Светлана завсегдатай звездных тусовок. Для каждого выхода в Свету нее есть подходящий наряд, который, к слову, каждый раз разный. Отметим, чтопоследнее время образы Бондарчук стали откровеннее и ярче.В своем Instagram Светлана опубликовала очередное фото изшоу-рума. Бондарчук позирует в прозрачном белом платье с глубоким вырезом. Примечательно,что материал, из которого изготовлен наряд, странно переливается. Такой отблеск большехарактерен для целлофана или пластика, нежели легкой ткани.Подписчиков Светланы удивил выбор звезды, однако они отметилишикарную фигуру светской львицы и захвалили ее в комментариях. "Круто все! и платье и фигура!!!!!! 👍👍👍", "Потрясающе!!! Фигура бомба!!!", "Господи, какая вы😍", "Красивая! Необыкновенно хороша!!!🌹","Вот это платье!!!! И на такой обалденной фигуре....слов нет. Очень, оченькрасиво, безумно!!!!!!!)))", – писали поклонники.Добавим, что на опубликованных ею снимках Бондарчук просто светится от счастья. Вероятно,все дело в новом возлюбленном, общение с которым заставляет Светлану чувствовать себя лучше.Известно, что новым ухажером светской львицы является37-летний фотограф Сергей Табунов. Мужчина не на шаг не отходит от зазнобы. Практическина всех мероприятиях Светлана появляется в компании Сергея.Однако не все верят в искренность чувств Табунова. Скандальныйблогер Елена Миро полагает, что мужчина просто пытается сделать карьеру за счетвлиятельной любовницы. "Светочка спонсирует Вову, которого до половой связи сней никто и не знал. Подогнала Вовчику арт-пространство, загнала туда светских ****,и в итоге молодой любовник теперь стал известен", – написала унизительный пост в своем ЖЖ Лена.Также Миро спрогнозировала скорое расставание влюбленных. Пословам блогера, Света Бондарчук в скором времени повторит грустную историю Тины Канделаки,супруг которой заглядывается на юных красоток. "Нет, чем это закончится,совершенно понятно. Вон, у Тины муж молодой уже ставит лайки свежим телочкам.Светочку ждет то же самое, как и остальных великовозрастных **** из мерзкойтусовки, – отметила Миро.