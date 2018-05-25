Дикое преступление в Чувашии. Местный житель изнасиловал родную мать, парализованную после инсульта.

Дикое преступление в Чувашии. Местный житель изнасиловалродную мать, парализованную после инсульта.Перед судом предстанет 46-летний житель Канашского районареспублики. Он обвиняется в сексуальном насилии в отношении 65-летнейпарализованной матери.По данным следствия, вечером 16 февраля подвыпивший мужчинавоспользовался беспомощностью родительницы и попытался ее изнасиловать. Посчастливой случайности, в это время проведать пожилую женщину зашлиродственники, живущие по соседству, которые и остановили обезумевшегозлоумышленника. Они пожалели мужчину и решили не предавать огласке этот факт.Однако безнаказанность не пошла жителю Чувашии на пользу. Онне отказался от своих намерений, и исполнил задуманное 8 марта. Рядом никого неоказалось, и мужчина надругался над беспомощной жертвой.Пенсионерка все же рассказала родственникам о происшествии.История стала известна односельчанам, а потом и полиции. Непутевому сынупридется отвечать по двум статьям – об изнасиловании и попытке изнасилования.В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключенияпод стражу. Проведены медицинская и дактилоскопическая судебные экспертизы,передает "МК".Dni.Ru писали о том, как прошлой весной жительница Чувашии избила пятерых полицейских. Сотрудники правоохранительных органов приехали на вызов в кафе. Они попытались успокоить 37-летнюю женщину, которая была пьяна и вела себя агрессивно. Однако женщина не поддалась на уговоры полицейских и затеяла с ними драку.За час дамочка избила пятерых полицейских, нанося им удары по ногам и ниже пояса. Кроме того, она при посетителях кафе выражала свое недовольство попыткой задержания с помощью выражений, которые в приличном обществе употреблять не принято.