Дикое преступление в Чувашии. Местный житель изнасиловал
родную мать, парализованную после инсульта.
Дикое преступление в Чувашии. Местный житель изнасиловал
родную мать, парализованную после инсульта.
Перед судом предстанет 46-летний житель Канашского района
республики. Он обвиняется в сексуальном насилии в отношении 65-летней
парализованной матери.
По данным следствия, вечером 16 февраля подвыпивший мужчина
воспользовался беспомощностью родительницы и попытался ее изнасиловать. По
счастливой случайности, в это время проведать пожилую женщину зашли
родственники, живущие по соседству, которые и остановили обезумевшего
злоумышленника. Они пожалели мужчину и решили не предавать огласке этот факт.
Однако безнаказанность не пошла жителю Чувашии на пользу. Он
не отказался от своих намерений, и исполнил задуманное 8 марта. Рядом никого не
оказалось, и мужчина надругался над беспомощной жертвой.
Пенсионерка все же рассказала родственникам о происшествии.
История стала известна односельчанам, а потом и полиции. Непутевому сыну
придется отвечать по двум статьям – об изнасиловании и попытке изнасилования.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу. Проведены медицинская и дактилоскопическая судебные экспертизы,
передает "МК".
Dni.Ru писали о том, как прошлой весной жительница Чувашии избила пятерых полицейских. Сотрудники правоохранительных органов приехали на вызов в кафе. Они попытались успокоить 37-летнюю женщину, которая была пьяна и вела себя агрессивно. Однако женщина не поддалась на уговоры полицейских и затеяла с ними драку.
За час дамочка избила пятерых полицейских, нанося им удары по ногам и ниже пояса. Кроме того, она при посетителях кафе выражала свое недовольство попыткой задержания с помощью выражений, которые в приличном обществе употреблять не принято.