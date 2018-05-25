Теперь мужчина заплатит штраф в 50 тысяч рублей

Теперь мужчина заплатит штраф в 50 тысяч рублейВ Ковровском районе 29-летний мужчина скрывал информацию о друге-террористе, который принимает участие в боевых действиях в Сирии.Об этом стало известно в 2016 году. В отношении уроженца одной из стран ближнего зарубежья возбудили уголовное дело по статье «Несообщение в органы власти о лице, которое готовит или совершает террористические действия».В результате суд приговорил его к штрафу в размере 50 тысяч рублей.