Теперь мужчина заплатит штраф в 50 тысяч рублей
Теперь мужчина заплатит штраф в 50 тысяч рублей
В Ковровском районе 29-летний мужчина скрывал информацию о друге-террористе, который принимает участие в боевых действиях в Сирии.
Об этом стало известно в 2016 году. В отношении уроженца одной из стран ближнего зарубежья возбудили уголовное дело по статье «Несообщение в органы власти о лице, которое готовит или совершает террористические действия».
В результате суд приговорил его к штрафу в размере 50 тысяч рублей.