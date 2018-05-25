Мужчине грозит пожизненный срок

Мужчине грозит пожизненный срокРегиональный Следственный комитет предъявил обвинение в убийстве 8-летней девочки жителю Караваево.Сейчас он находится под стражей. Если мужчину признают виновным, то ему грозит пожизненный срок. Сейчас расследование продолжается.Трагедия произошла 16 мая. По версии следствия, мужчина предложил подвезти соседскую девчоку. После он поехал в сторону деревни Убебиново. Школьница закричала от страха и попыталась выскочить из машины. Тогда подозреваемый ударил её по лицу. Уже на берегу реки он вытащил девочку из машины и задушил её.Мужчина отнес тело в кусты и прикрыл ветками, а рюкзак выбросил в реку. В это время родители девочки забили тревогу: ребенок так и не дошел до бабушки. Полицейские задержали подозреваемого в тот же день.