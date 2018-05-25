25.05.2018

2018-05-25 08:05:35

Жуткий пожар в Петербурге попал на видео

Ранним утром 25 мая на Нефтяной дороге во Фрунзенском районе на юге Санкт-Петербурга загорелся склад, передает . Пожару присвоен повышенный номер сложности. На место выехали десять единиц техники и 47 человек. Площадь возгорания составляет около 600 квадратных метров. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.