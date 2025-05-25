Ужасная авария со сбитым лосем, унесшая жизни четырех человек, произошла вечером 24 мая в Судогодском районе Владимирской области. В пресс-службе регионального УМВД рассказали подробности

Ужасная авария со сбитым лосем, унесшая жизни четырех человек, произошла вечером 24 мая в Судогодском районе Владимирской области. В пресс-службе регионального УМВД рассказали подробности происшествия. По предварительным данным, примерно в 23:15 на 322-м километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» автомобиль «Хендай» столкнулся с лосем, выбежавшим на дорогу. После удара 38-летний водитель иномарки потерял управление, выехал на встречную полосу, где врезался в «Форд».В результате страшного ДТП погибли водитель и пассажир «Хендая», а также пожилой водитель «Форда» и один из его пассажиров. Еще одна пассажирка «Форда» была госпитализирована. Сотрудники ГАИ проводят проверку.