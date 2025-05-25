Трагедия произошла 24 мая в селе Сновицы Суздальского района. В одном из строительных вагончиков вспыхнул пожар, который унёс жизнь 34-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по

Трагедия произошла 24 мая в селе Сновицы Суздальского района. В одном из строительных вагончиков вспыхнул пожар, который унёс жизнь 34-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области. Огонь распространился на площади 32 квадратных метра. Спасатели быстро ликвидировали возгорание, однако спасти мужчину не удалось — он погиб до прибытия экстренных служб. Причиной