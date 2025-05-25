В центре Владимира готовят к сносу столетний дом №9 по улице Подбельского. Здание, построенное в 1917 году, признали аварийным ещё в 2013-м, но расселили жильцов лишь спустя почти 10 лет — после

В центре Владимира готовят к сносу столетний дом №9 по улице Подбельского. Здание, построенное в 1917 году, признали аварийным ещё в 2013-м, но расселили жильцов лишь спустя почти 10 лет — после вмешательства прокуратуры и решения суда. Сейчас оно пустует. Теперь мэрия намерена полностью демонтировать дом. Подрядчика выберут 11 июня, на работы выделено почти 1,5