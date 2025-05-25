Все это время местного жителя никто не искал.

В котельной в Судогодском районе Владимирской области нашли скелетированный труп мужчины. Останки пролежали на месте около трех лет. Следователи выяснили, что человека убили. Обвиняемым стал 42-летний знакомый жертвы. Они поругались из-за того, что не поделили еду. Подробности — в материале .Съел чужие продуктыПреступление произошло в селе Ликино. В котельной труп владимирца пролежал три-четыре года. Все это время мужчину никто не искал. Его пропажу заметил только начальник, для которго местный житель изготавливал двересный уголь. Он позвонил родственникам, но тех исчезновение члена семьи интересовало мало. В итоге убийство раскрыли только спустя несколько лет.«Во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска УМВД была установлена личность потерпевшего и его окружение в период, предшествующий гибели, установлены и допрошены свидетели, обладающие информацией о случившемся», — рассказали в СУ СК РФ по Владимирской областиОбвиняемым оказался 42-летний напарник убитого. Мужчины вместе работали, жили. Их связывали дружеские отношения. По информации СМИ, оба вели маргинальнй образ жизни. Так, однажды они поруглись из-за съеденной еды. Стычка закончилась смертью: друг поколотил мужчину настолько сильно, что тот скончался на месте происшествия.Избивлись от уликТело обвиняемому помог спрятать друг. Его теперь тоже привлекут к ответственности. Вместе мужчины перенесли труп в ближайшую заброшку, закидали останки мусором и кирпичами. Также об убийстве узнали сожительница обвиняемого и еще один знакомый, но никто не обратился в полицию.Против 42-летнего обвиняемого возбудили уголовное дело по статье (ч.1 ст.105 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Расследование дела продолжается.Напомним, что в Гусь-Хрустальном местный житель убил знакомого участника спецоперации. Он сам обратился в полицию и рассказал, что приятель якобы пропал при загадочных обстоятельствах. Но следователи быстро разобрались в случившемся. Читайте о преступлении .