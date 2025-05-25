В прошлом году в городе Кольчугино была обнаружена изумрудная златка. Чтобы не допустить распространение жука-вредителя, на площади в 152070 га вели карантинный фитосанитарный режим.

В прошлом году в городе Кольчугино была обнаружена изумрудная златка. Чтобы не допустить распространение жука-вредителя, на площади в 152070 га вели карантинный фитосанитарный режим. Об этом сообщила Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.Отмечается, что специалисты ведомства уведомили всех заинтересованных лиц об установлении карантинной зоны. Руководителям райадминистраций направили письма о необходимости провести мероприятия по выявлению и уничтожению изумрудной златки.