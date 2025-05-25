Правоохранители задержали 42-летнего жителя Владимира. Мужчину обвиняют в краже средств с банковского счёта.

Правоохранители задержали 42-летнего жителя Владимира. Мужчину обвиняют в краже средств с банковского счёта. Об этом сообщила УМВД России по региону.Установлено, что фигурант нашёл карту, потерянную 30-летним горожанином, и использовал её в своих целях. Владимирец успел сделать несколько покупок в различных магазинах. В общем счёте он потратил 14 тыс. рублей, после чего владелец заблокировал карту.Отмечается, что на допросе обвиняемый во всём сознался. Также мужчина возместил причинённый ущерб.В отношении владимирца возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находится под подпиской о невыезде.