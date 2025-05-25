Правоохранители задержали 42-летнего жителя Владимира. Мужчину обвиняют в краже средств с банковского счёта.
Правоохранители задержали 42-летнего жителя Владимира. Мужчину обвиняют в краже средств с банковского счёта. Об этом сообщила УМВД России по региону.
Установлено, что фигурант нашёл карту, потерянную 30-летним горожанином, и использовал её в своих целях. Владимирец успел сделать несколько покупок в различных магазинах. В общем счёте он потратил 14 тыс. рублей, после чего владелец заблокировал карту.
Отмечается, что на допросе обвиняемый во всём сознался. Также мужчина возместил причинённый ущерб.
В отношении владимирца возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находится под подпиской о невыезде.