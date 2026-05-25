Работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» выходят на финишную прямую.
На подъезде к Гусь-Хрустальному со стороны Рязани подходят к завершению работы по укладке асфальта.
Ремонт выполняется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Сотрудники ДСУ-3 сначала сфрезеровали старое покрытие, восстановили просевшие участки обочин и затем уложили два слоя асфальта.
Кроме того, на почти двухкилометровом отрезке заменят автобусные павильоны и подъезды к остановкам, укрепят обочины и нанесут дорожную разметку.