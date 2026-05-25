Главная цель — сделать общественный транспорт доступным и комфортным для большинства жителей.

На оперативном совещании правительства рассмотрели подготовку общественного транспорта к переходу на летний режим.Приоритет — обеспечить удобные и бесперебойные поездки внутри округов и между населёнными пунктами.Меры по повышению качества перевозок выполняют поэтапно.С 2022 года регион поставил в муниципалитеты 323 единицы общественного транспорта. Регион субсидирует около 80% маршрутов.С января 2025 по май 2026 года в регионе организовали и переработали 40 автобусных маршрутов. Появились 16 новых круглогодичных и 14 сезонных линий, а 10 маршрутов изменили по обращениям граждан. В 2025 году восстановили движение по маршруту №110 Красное Эхо — Владимир и открыли межмуниципальные линии №103 Владимир — Новый берег (Суздальский район) и №105 Переборово — Владимир. Отмечают, что темпы работ разнятся по территориям, и этот разрыв предстоит устранить.В приоритете — просьбы жителей: в Александровском округе увеличат число рейсов до Маренкино, а в Камешковском после ремонта дороги запустят маршрут до Палашкино. В Собинском, Судогодском и Юрьев‑Польском округах решат вопросы с остановками и заездами, чтобы обеспечить удобные пересадки и подъезды.Не всегда можно удовлетворить все заявки — пустые рейсы нецелесообразны, в то же время востребованные маршруты требуют наращивания пропускной способности. Тем не менее власти будут обсуждать с населением эти вопросы, анализировать пассажиропотоки и принимать взвешенные решения.