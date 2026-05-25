СШОР №4 приняла городской этап детских спортивных состязаний.
В СШОР №4 прошел городской этап физкультурно‑спортивных соревнований «Малышок» для дошкольников.
Воспитанники городских детских садов соревновались за звание самых ловких и быстрых.
Маленькие спортсмены показали характер, волю к победе и командный дух.
По итогам соревнований определили победителей:
- 1 место занял детский сад № 66
- 2 место — детский сад № 109
- 3 место — детский сад № 12
Администрация города поздравила юных победителей, их родителей и воспитателей с успешным выступлением и пожелала, чтобы эти медали стали первым шагом к большим спортивным достижениям.