В СШОР №4 прошел городской этап физкультурно‑спортивных соревнований «Малышок» для дошкольников.Воспитанники городских детских садов соревновались за звание самых ловких и быстрых.Маленькие спортсмены показали характер, волю к победе и командный дух.По итогам соревнований определили победителей:- 1 место занял детский сад № 66- 2 место — детский сад № 109- 3 место — детский сад № 12Администрация города поздравила юных победителей, их родителей и воспитателей с успешным выступлением и пожелала, чтобы эти медали стали первым шагом к большим спортивным достижениям.