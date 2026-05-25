Сегодня сельское хозяйство остаётся одной из важнейших отраслей экономики. Несмотря на перемены в климате, развитие технологий и экономические трудности, эта сфера по-прежнему обеспечивает людей продуктами и создаёт рабочие места. О том, как современные фермеры справляются с трудностями и достигают успехов, рассказал председатель СПК (колхоз) «Активист» Олег Чупыркин.— Олег Юрьевич, сколько лет Вы уже работаете в сельском хозяйстве, и что Вас привело в эту сферу?Сельское хозяйство стало для меня главным делом с 2011 года. Всё началось с того, что в колхоз сначала устроилась моя жена — она ветеринар. Вскоре предложили работу и мне. Начинал я с должности механика, потом стал инженером, а теперь руковожу СПК (колхоз) «Активист». Дети тоже проявляют интерес к нашей работе: часто приезжают ко мне, и им всё здесь нравится.— С какими основными сложностями приходится сталкиваться в Вашей работе?В аграрном деле трудностей хватает. Наше хозяйство занимается и молочным производством, и выращиванием зерна: обрабатываем 1500 гектаров земли, в стаде около 700 голов, из них почти 400 — дойные коровы.Одна из самых серьёзных проблем — это погода, которая часто бывает непредсказуемой, а мы никак не можем на неё повлиять. Ещё одна сложность — реализация продукции. Цены на молоко и зерно устанавливают не аграрии. Бывают годы, когда по зерну удаётся получить прибыль, а иногда приходится продавать его даже в убыток.— Как удаётся преодолевать эти трудности?Как я уже говорил, погода часто преподносит сюрпризы, поэтому приходится действовать быстро. Мы стараемся заранее защитить урожай от плохой погоды. Ещё мы умеем разумно экономить и больше вкладывать в производство, что помогает добиваться хороших результатов даже в непростых условиях.Но самое главное — это использовать современную и надёжную технику, чтобы работать быстро и качественно. Ну и, конечно, очень важны наши работники, которые умеют грамотно обращаться со всеми машинами.— Как Вы правильно подметили, в текущих климатических и экономических условиях без современной техники добиться успеха в сельском хозяйстве практически невозможно. Какие машины составляют основу Вашего парка?В работе мы ориентируемся в основном на отечественную технику, и это сознательный выбор. Видите ли, в сельском хозяйстве время — самый ценный ресурс, здесь буквально каждый день на счету. И рисковать этим ресурсом мы не можем, поэтому и отдали предпочтение продукции компании Ростсельмаш.Земли во Владимирской области неоднородные, с разным рельефом и составом почвы. Для работы в таких условиях нам необходима максимально надежная, выносливая и производительная техника. Сейчас у нас под зерновые площади отведено 1500 гектаров, и для их качественной обработки мы используем целый парк современных машин Ростсельмаш. В нашем распоряжении три зерноуборочных комбайна разных классов — это NOVA, VECTOR и ACROS 585, мощный кормоуборочный комбайн RSM 1401. Кроме того, у нас есть самоходная косилка КСУ 1, которая очень выручает. У неё особая конструкция ходовой части с задним управляемым мостом, что дает максимальную маневренность. Благодаря этому механизаторы могут быстро разворачиваться на поворотных полосах.Вообще, вся техника Ростсельмаш отличается высокой мощностью и отличной отдачей, она создана как раз для эффективного выполнения сложных задач. К тому же производитель позаботился о людях: комфортабельные кабины с климат-контролем защищают от жары и пыли, современная навигационная система помогает идти четко по курсу, а мощное рабочее освещение позволяет без проблем работать в темное время суток. Все это значительно облегчает тяжелый труд наших механизаторов.Еще один огромный плюс — простое и понятное обслуживание. Оно сводит к минимуму время простоя: если нужно что-то отремонтировать или заменить, это делается очень быстро. Техника надежная, легкая в использовании, проверенная годами и практикой. Мы настолько в ней уверены, что сейчас заказали еще один совершенно новый кормоуборочный комбайн RSM F 1500— он придет на подмогу нашим предыдущим моделям.Также в нашей линейке техники от Ростсельмаш есть посевной комплекс. Этот агрегат — просто чудо техники для экономии сил. За один единственный проход по полю он выполняет сразу три важнейшие операции: проводит предпосевную обработку почвы, закладывает семена и вносит удобрения прямо вглубь грунта. В итоге на каждый гектар посевной площади уходит гораздо меньше времени, топлива и человеческих ресурсов. По сравнению с классическими сеялками, это небо и земля — эффективность выросла в разы.— Насколько важно для Вас своевременное обслуживание техники и использование оригинальных запчастей?Мы строго следим за техническим обслуживанием нашей техники. Всем известно — это главный залог долгой службы машин и их бесперебойной работы. Тем более что рядом с нами находится официальный дилерский центр Ростсельмаш, с которым мы сотрудничаем уже много лет. Специалисты ООО «Технический центр «Ополье» всегда на высоте: быстро устраняют неисправности, нужные детали практически всегда в наличии, цены приемлемые. Все вопросы решаются оперативно, поэтому мы уверены — с техникой Ростсельмаш наш урожай под надёжной защитой!