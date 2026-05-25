Совет народных депутатов города Владимира официально утвердил Сергея Волкова в должности главы города.

25 мая Совет народных депутатов города Владимира официально утвердил Сергея Волкова в должности главы города. Его кандидатура получила убедительную поддержку: за вице-губернатора проголосовали . С этого момента в истории столицы региона начинается новый этап под руководством управленца, сделавшего ставку на «открытый диалог» и работу «на земле».От Мценска до ВладимираСергей Станиславович Волков — опытный антикризисный менеджер в сфере ЖКХ и инфраструктуры. Он родился в 1975 году в Белгородской области. Его управленческая биография началась в 2002 году, а профессиональный профиль сформировался в сфере строительства и транспорта Орловской области.Ключевые этапы биографии.2012–2016 гг. и 2021 г.: дважды избирался главой города Мценск, где заслужил репутацию эффективного хозяйственника.2022 г.: возглавлял Доброград — первый в России частный город, что привнесло в его опыт современные подходы к урбанистике.2022–2026 гг.: занимал пост заместителя губернатора Владимирской области, курируя энергетику, инфраструктуру и ЖКХ в команде Александра Авдеева.С 4 февраля 2026 года , детально погружаясь в проблемы города перед официальным избранием.Не кабинетный стиль управленияСергей Волков придерживается смешанного стиля руководства. По его убеждению, эффективное управление невозможно без личных обходов территорий.«Работа «на земле» дает возможность трезво оценивать задачу. Чтобы управлять, нужно понимать, с кем ты работаешь», — подчеркивает Волков.Для жителей это означает смену формата взаимодействия. Волков планирует запуск проекта «Открытый мэр» (название находится в стадии обсуждения). Это будут ежеквартальные встречи с населением в неформальной обстановке — на рынках, в школах или на территориях крупных предприятий — без предварительной записи.Приоритеты: инфраструктура и исторический обликВ своем первом выступлении после избрания Волков выделил три стратегических направления.«Бесшовная среда». Владимир должен стать комфортным для маломобильных граждан. Акцент будет сделан не только на центр, но и на состояние тротуаров в отдаленных микрорайонах.Сохранение наследия. Глава намерен продолжить программу передачи заброшенных памятников архитектуры инвесторам за «1 рубль» на 49 лет. Сейчас уже четыре объекта обрели новых владельцев и восстанавливаются.Благоустройство и эстетика. Помимо крупных проектов (реконструкции Театральной площади и улицы Георгиевской), Волков уделит внимание деталям — от бережного ухода за зелеными насаждениями до возвращения традиции побелки деревьев весной, что поддержало большинство жителей в ходе опросов.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .