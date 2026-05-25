Депутаты выбирали кандидата из списка, представленного губернатором Владимирской области.

Сегодня, 25 мая, на заседании Совета народных депутатов города Владимира избрали нового главу города — им стал Сергей Волков.Депутаты выбирали кандидата из списка, представленного губернатором Владимирской области. Сергей Волков получил 20 голосов из 24.После официальной части состоялась пресс‑конференция. Председатель Совета народных депутатов Николай Толбухин и новоизбранный глава города Владимир Сергей Волков ответили на вопросы журналистов.Напомним, Сергей Волков стал временно исполнять полномочия главы города Владимира с 4 февраля 2026 года. Такое решение принял губернатор Александр Авдеев.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .