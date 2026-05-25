Подрядчика для реставрации монумента на Соборной площади определили на торгах. Им стало АО «Владимирреставрация». Контракт планируют заключить 1 июня, сообщили в городской администрации. Напомним, памятник в честь 850-летия основания Владимира открыли в 1958 году. Это объект культурного наследия федерального значения. В него входят 22-метровый обелиск, пьедестал, марши, плиты, бордюры, обходная площадка, земляной курган и бронзовые