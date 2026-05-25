Женщине заменили поврежденный стеклопакет.

Прокуратура Киржачского района провела проверку по обращению местной жительницы, чье имущество пострадало в результате взрывов на артиллерийском арсенале в Барсово в апреле прошлого года.Установлено, что осколок боеприпаса повредил стеклопакет в одном из окон ее жилого дома.Женщина не обратилась вовремя в органы местного самоуправления за возмещением ущерба, поэтому ремонт не был инициирован соответствующей организацией.После вмешательства надзорного органа права гражданки восстановили: поврежденный стеклопакет заменили.