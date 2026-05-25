Лучшие команды представят Владимирскую область на всероссийском уровне.

26—27 мая на базе центра отдыха «Икар» в Собинском округе состоится региональный этап Всероссийского детско-юношеского фестиваля «Ворошиловский стрелок».В состязаниях примут участие школьники Владимирской области, проявляющие интерес к военно‑патриотическому воспитанию, спорту и командной работе.Мероприятие организует учебно‑методический центр «Авангард» при поддержке министерства молодежной политики области.Программа фестиваля включает конкурс агитбригад, соревнования по пулевой стрельбе и военно‑прикладным дисциплинам, мастер‑класс по управлению беспилотными летательными аппаратами, а также интеллектуальные и командные игры.По итогам регионального этапа определят победителей и призеров.