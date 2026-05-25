Настройщик пианино настраивает инструмент в комнате отдыха психбольницы.
В комнату заходит мужчина и включает телевизор. Орущий телевизор мешает настройщику работать, но он решает не спорить, а просто подходит к телевизору и молча его выключает. Мужчина странно смотрит на настройщика и снова включает телевизор. Так повторяется несколько раз. Первым не выдерживает настройщик:
- Послушайте, я пытаюсь настроить пианино и для этого мне нужна тишина.
Тогда мужчина рассмеялся и сказал:
- Я телевизионный мастер и пришёл починить телевизор. Я думал, что вы сумасшедший и просто стучите по клавишам.
