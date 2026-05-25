Жители Владимирской области в апреле потеряли свыше 100 млн рублей из‑за телефонных мошенников.Эта сумма пугает: за ней конкретные люди, которые в один момент лишились сбережений и оказались в долгах.Сценарии афер почти всегда одинаковы: «безопасный счет», «помощь следствию» или «ваши деньги под угрозой».Так, жительницы Коврова и Меленковского округа перевели мошенникам 1,5 млн и 6,5 млн рублей соответственно.В полиции настоятельно советуют: при звонке неизвестных, требующих персональные или финансовые данные, сразу сбрасывайте вызов.Не пытайтесь перехитрить злоумышленников — просто завершите разговор.