Сообщение о том, что на озере Каринском в Александровском округе утонул мужчина, поступило спасателям вчера, 24 мая, в 15.01. Были организованы поисковые мероприятия силами спасателей

Сообщение о том, что на озере Каринском в Александровском округе утонул мужчина, поступило спасателям вчера, 24 мая, в 15.01. Были организованы поисковые мероприятия силами спасателей аварийно-спасательного формирования города Александрова и спасательной станции Собинки. Сегодня, 25 мая, в 10.20, тело погибшего нашли. Им оказался мужчина 1984 года рождения. Обстоятельства гибели устанавливаются, сообщили в МЧС области. С