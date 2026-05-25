Акция проходит ежегодно и собирает много любителей чтения.

В День библиотек, 27 мая, по кольцевому маршруту «восьмерки» по городу пройдет литературный троллейбус. С 11:00 до 14:00 для пассажиров проведут краеведческо-литературную экскурсию (6+).Экскурсия стартует с Площади Победы — в память о владимирцах, не вернувшихся с фронтов. В пути расскажут о подвигах Е. И. Пичугина и Н. Ф. Гастелло и интересные истории о жизни диктора Юрия Левитана, прочтут стихи о войне.В салоне прозвучат отрывки из произведений поэтов и писателей, вписавших свои имена в культурную традицию народов России. Библиотекари поделятся краеведческими фактами о регионе и расскажут о национальном многообразии области.Для желающих устроят конкурсы и викторины по русской литературе и истории родного края. Победители получат памятные сувениры. Троллейбус будет украшен шарами и плакатами, будет заметен издалека.