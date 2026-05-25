Следствие продолжает процессуальные действия и изучает материалы, характеризующие личность обвиняемого.

В следственном отделе по Александрову СУ СКР по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 15‑летнего жителя Карабаново по ч.2 ст.162 УК РФ.По версии следствия, 22 мая 2026 года днем на площади Лермонтова подросток попросил у 13‑летнего знакомого телефон. Получив отказ, обвиняемый показал предмет, пригодный для выстрела, схватил мальчика за шею и прижал его к земле. Затем он похитил телефон стоимостью около 12 тыс. рублей и скрылся.Подросток задержан следователем в порядке ст.91 УПК РФ; решается вопрос об избрании меры пресечения, следователь ходатайствует об аресте. Установлено, что он ранее был судим за кражу и грабеж. Похищенный телефон через родственников вернули потерпевшему.